VAPORE

Curiosità e Significato... La parola Vapore è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vapore.

Perché la soluzione è Vapore? Il termine vapore si riferisce all'acqua sotto forma di gas presente nell'atmosfera. Si forma quando l'acqua liquida si riscalda e evapora, diventando invisibile. Il vapore è fondamentale nel ciclo dell'acqua, contribuendo a creare nuvole e pioggia. Insomma, il vapore è la versione gassosa dell'acqua che ci circonda ogni giorno, invisibile ma essenziale per il clima.

Hai davanti la definizione "Quello acqueo è presente nell atmosfera" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

P Padova

O Otranto

R Roma

E Empoli

