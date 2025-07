Promette di non far male nei cruciverba: la soluzione è Dentista

Home / Soluzioni Cruciverba / Promette di non far male

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Promette di non far male' è 'Dentista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENTISTA

Curiosità e Significato di Dentista

La parola Dentista è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dentista.

Perché la soluzione è Dentista? Il termine dentista si riferisce a un professionista specializzato nella cura dei denti e della bocca. La sua figura è fondamentale per mantenere un sorriso sano e prevenire problemi come carie o mal di denti. Promette di non far male, rassicurando i pazienti durante le visite o trattamenti. Insomma, il dentista è colui che aiuta a sorridere senza paure.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il male di cui ci si consola facilmenteVede male da vicinoCosì sta chi capita maleChi non la conosce parla maleIl male preferibile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dentista

Hai davanti la definizione "Promette di non far male" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A E C T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCATE" ARCATE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.