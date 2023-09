Il male preferibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il male preferibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MINORE

Significato/Curiosità : Il male preferibile

Il concetto del "male preferibile" o "male minore" si riferisce a una situazione in cui una persona deve fare una scelta tra due o più opzioni, ognuna delle quali comporta delle conseguenze negative o dannose, ma una di esse è ritenuta meno dannosa o più accettabile rispetto alle altre. In altre parole, si tratta di cercare la soluzione migliore tra le alternative disponibili quando non esiste una scelta completamente positiva. Questo principio viene spesso applicato in etica e nel processo decisionale. Ad esempio, un medico potrebbe dover scegliere tra due trattamenti per un paziente, entrambi con effetti collaterali, ma uno con effetti meno gravi. La scelta del "male minore" implicherebbe la selezione del trattamento con gli effetti collaterali meno dannosi per il paziente. In sintesi, il principio del "male preferibile" riflette la pratica di scegliere la soluzione meno dannosa o indesiderata tra le opzioni disponibili, cercando di minimizzare il danno o le conseguenze negative.

Altre risposte alla domanda : Il male preferibile : male; preferibile;

Su: Significati, vedi male (disambigua). (la) «si deus est unde malum et si non est, unde bonum» (it) «se dio esiste, da dove [viene] il male e se non ...Zotico educato; Chi pronunciala erre; Tartassare conciar; Se è basso vaSu: Preferibile per qualitaTradizionalmente per la composizione del drink è preferibile utilizzare vino rosso di scarsa qualità, abbinato con cola di qualità ...la più corta; Quella d amore èa quella di guerra; E... indorata;