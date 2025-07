Permesso di dormire fuori caserma nei cruciverba: la soluzione è Pernotto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Permesso di dormire fuori caserma' è 'Pernotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERNOTTO

Curiosità e Significato... La soluzione Pernotto di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pernotto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pernotto? Permesso di dormire fuori caserma si riferisce a un'autorizzazione ufficiale per trascorrere la notte fuori dalla caserma militare. La parola corretta è pernotto, che indica il soggiorno temporaneo in un luogo di riposo, come un albergo o una stanza. È un termine comune usato per descrivere il pernottamento, spesso associato a viaggi o esigenze di alloggio occasionale.

Il permesso dato a un religioso che gli consente di vivere fuori dalla comunitàIndennità per lavoro fuori sedeUn permesso di transitoGetta fuori i bossoliFa domande fuori luogo

La definizione "Permesso di dormire fuori caserma" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

R Roma

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

M I A D R A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MADRINA" MADRINA

