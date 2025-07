Un oggetto che un appassionato non può non avere nei cruciverba: la soluzione è Must

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un oggetto che un appassionato non può non avere' è 'Must'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUST

Curiosità e Significato di Must

La parola Must è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Must.

Perché la soluzione è Must? La parola must deriva dall'inglese e indica qualcosa di imprescindibile o assolutamente necessario. È spesso usata per esprimere un consiglio, un obbligo o una raccomandazione forte: È un must significa che qualcosa è fondamentale o imperdibile. Per un appassionato, avere un oggetto must rappresenta un elemento essenziale del suo vissuto, un vero e proprio pezzo forte da possedere assolutamente.

Come si scrive la soluzione Must

La definizione "Un oggetto che un appassionato non può non avere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

U Udine

S Savona

T Torino

