Metterci una pietra sopra nei cruciverba: la soluzione è Dimenticare

Home / Soluzioni Cruciverba / Metterci una pietra sopra

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Metterci una pietra sopra' è 'Dimenticare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIMENTICARE

Curiosità e Significato... La parola Dimenticare è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dimenticare.

Perché la soluzione è Dimenticare? Metterci una pietra sopra significa decidere di dimenticare o lasciar andare un problema, un rancore o un dolore passato, come se si chiudesse definitivamente un capitolo. È un modo per indicare che si è deciso di superare una difficoltà e di voltare pagina. In sostanza, si sceglie di non insistere più su ciò che fa ancora male, preferendo lasciar perdere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una colonnina di pietraPietra preziosa giallaPietra preziosa striataUna pietra preziosaUna pietra posta sul ciglio della strada

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Metterci una pietra sopra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

S I I S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SISSI" SISSI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.