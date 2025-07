Mascalzone capace del peggio nei cruciverba: la soluzione è Farabutto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mascalzone capace del peggio' è 'Farabutto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARABUTTO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Farabutto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Farabutto.

Perché la soluzione è Farabutto? Farabutto indica una persona scorretta, disonesta o malandrina, capace di comportamenti poco etici senza scrupoli. È un termine colloquiale spesso usato per descrivere qualcuno che si distingue per i suoi atteggiamenti sbagliati o furbi. In breve, rappresenta un individuo che non esita a mettere in atto azioni riprovevoli, dimostrando il peggio del carattere umano.

