La definizione e la soluzione di 5 lettere: Capace valente. ABILE

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Per abilità si intende la capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi. Può riferirsi ad una capacità innata o acquisita nel tempo con l'esperienza o per mezzo di altre forme di apprendimento. Si può descrivere in termini generali, oppure con riferimento ad uno specifico àmbito, o disciplina. Il termine si usa in genere in pedagogia (ad esempio abilità linguistica, nel disegno, di lettura), in attività sportive e ludiche ma anche nel mondo del lavoro. È utilizzato anche il termine inglese skill per indicare il medesimo concetto, in particolare nel campo dell'informatica per indicare il livello di preparazione tecnica di ...

abile

(filosofia) (psicologia) che pratica qualcosa con metodo e criterio che ha molta esperienza che ha furbizia ed astuzia (militare) che possiede i requisiti per il servizio militare

Sillabazione

à | bi | le

Pronuncia

IPA: /'abile/

Etimologia / Derivazione

dal latino habilis cioè "che si tiene bene in mano"; significa quindi "maneggevole"

Sinonimi

(per un compito una funzione) adatto, atto, appropriato, acconcio, opportuno

adatto, atto, appropriato, acconcio, opportuno (alla leva) idoneo

idoneo astuto, furbo, scaltro, intelligente, accorto, pronto, perspicace, sagace, diplomatico

(di piano, progetto) ingegnoso

ingegnoso capace, esperto, bravo, desto, pratico, valente, efficiente, competente, consumato, navigato, perito, versato, ferrato, incline,

destro, preparato, valido, abilitato

(rapido nell'eseguire) lesto

lesto (spregiativo) praticone, armeggione, intrigante

Contrari

stupido, sciocco, ottuso, tardo, ingenuo, candido, semplice

(per un compito una funzione) disadatto, inidoneo, incapace, inadatto, inabile

disadatto, inidoneo, incapace, inadatto, inabile inetto, incapace, inesperto, incompetente, maldestro, inefficiente, imperito,

disabile

Parole derivate

abilmente

Termini correlati