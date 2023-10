Capace di cavarsela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capace di cavarsela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABILE

Significato/Curiosita : Capace di cavarsela

Spesso salvato dal rapido intervento del cugino, pur mostrando di essere capace di cavarsela da solo (in un episodio utilizza poteri ipnotici con cui soggioga... Spesso salvato dal rapido intervento del cugino, pur mostrandoessereda solo (in un episodio utilizza poteri ipnotici con cui soggioga... Arsenio Lupin (in francese Arsène Lupin) è un personaggio letterario ideato da Maurice Leblanc nel 1905. È un ladro gentiluomo protagonista di numerosi romanzi dei quali sono state realizzate trasposizioni cinematografiche e televisive. Ha ispirato il famoso manga Lupin III. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

