Le chiede chi non ha ben capito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le chiede chi non ha ben capito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : DELUCIDAZIONI

Significato/Curiosità : Le chiede chi non ha ben capito

Quando qualcuno non ha ben capito qualcosa o ha bisogno di delucidazioni, significa che ha delle domande o dubbi riguardo a un argomento o una situazione. In questa condizione, la persona potrebbe sentirsi confusa, incerta o desiderosa di ottenere ulteriori spiegazioni o informazioni chiare per comprendere meglio ciò che è stato detto o presentato. Richiedere delucidazioni è un passo importante per risolvere eventuali malintesi o lacune di conoscenza, favorendo una migliore comprensione e comunicazione tra le parti coinvolte. Spesso, questo processo di chiarimento aiuta a dissipare i dubbi e a raggiungere un accordo condiviso o una soluzione adeguata.

Altre risposte alla domanda : Le chiede chi non ha ben capito : chiede; capito; Si può chiede re a un perfetto sconosciuto; C è chi lo chiede al barista per il cappuccino; Lo chiede chi cerca; Lo chiede chi compra; Si chiede al primo violino; A scapito della propria vita; La decapitò Perseo; capito e assimilato; Il capito lo finale del romanzo; C è chi l ha in capito lo;

Cerca altre Definizioni