La definizione e la soluzione di 5 lettere: Titanic ne ha vinti ben undici. OSCAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'Academy Award, conosciuto anche come premio Oscar o semplicemente Oscar, è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne assegnato per la prima volta il 16 maggio 1929. I premi vengono conferiti dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), un'organizzazione professionale onoraria costituita da personalità (per lo più statunitensi) che hanno portato avanti la loro carriera nel mondo del cinema quali attori, registi, produttori e altre professioni cinematografiche, e che nel 2007 contava circa 6 000 membri votanti.È considerato l'equivalente del Premio Emmy per la televisione, del Grammy Award per ...

Oscar ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile variante di oscar

Etimologia / Derivazione

( nome proprio ) dal tedesco Oskar e significa guerriero di Dio

