Lo è un apparecchio come il Kindle di Amazon nei cruciverba: la soluzione è Ereader

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un apparecchio come il Kindle di Amazon

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è un apparecchio come il Kindle di Amazon' è 'Ereader'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EREADER

Curiosità e Significato di Ereader

Vuoi sapere di più su Ereader? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ereader.

Perché la soluzione è Ereader? Un ereader è un dispositivo elettronico progettato per leggere libri digitali, come il Kindle di Amazon. Leggero e compatto, consente di portare con sé una vasta libreria ovunque si vada, grazie a uno schermo che imita l’aspetto della carta stampata e riduce l’affaticamento degli occhi. È il compagno ideale per gli amanti della lettura digitale, rendendo più semplice e comodo sfogliare un libro in ogni momento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è ogni apparecchio senza filoLo è l apparecchio non connesso con la rete elettricaLo venerano milioni di AsiaticiApparecchio per spegnere principi d incendioLo è un fiume che si getta in un fiume

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ereader

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è un apparecchio come il Kindle di Amazon", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

E Empoli

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I R B E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIBERA" RIBERA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.