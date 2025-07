Le pennute nella vasca durante il bagnetto nei cruciverba: la soluzione è Paperelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le pennute nella vasca durante il bagnetto' è 'Paperelle'.

PAPERELLE

Curiosità e Significato di Paperelle

Vuoi sapere di più su Paperelle? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Paperelle.

Perché la soluzione è Paperelle? Paperelle sono piccole figure di plastica o gomma, spesso a forma di anatre, usate per il bagnetto dei bambini. Sono giochi divertenti che rendono il momento del bagnetto più piacevole e rilassante. La loro presenza crea un’atmosfera giocosa e rassicurante, trasformando un gesto quotidiano in un momento di allegria e fantasia per i più piccoli.

Come si scrive la soluzione Paperelle

Hai davanti la definizione "Le pennute nella vasca durante il bagnetto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

