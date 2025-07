La si ottiene da un originale nei cruciverba: la soluzione è Copia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La si ottiene da un originale' è 'Copia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPIA

Curiosità e Significato... La parola Copia è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Copia.

Perché la soluzione è Copia? Una copia è una riproduzione fedele di un originale, come un documento, un’opera d’arte o un oggetto. Si crea per condividere, conservare o diffondere un contenuto senza alterarne la sostanza. È come avere una versione identica di qualcosa di unico, utile in molte situazioni quotidiane e professionali. In definitiva, una copia permette di duplicare ciò che già esiste, mantenendo intatto il suo valore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostroSi fa tra la copia e l originaleSi ottiene distillando la canna da zucchero grezzaSi trae dall originaleLo stupefacente che si ottiene dalla canapa indiana

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

I A R I C L B O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRICIOLA" BRICIOLA

