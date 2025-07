La sedia detta anche a sbalzo o a pensilina nei cruciverba: la soluzione è Cantilever

Home / Soluzioni Cruciverba / La sedia detta anche a sbalzo o a pensilina

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La sedia detta anche a sbalzo o a pensilina' è 'Cantilever'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTILEVER

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Cantilever più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cantilever.

Perché la soluzione è Cantilever? Il termine cantilever indica una struttura sospesa che sporge senza supporto immediato sotto di essa, come una sedia a sbalzo o una pensilina. È un elemento architettonico o ingegneristico che si estende nel vuoto, sostenuto solo da un lato. Questo design permette di creare spazi aperti e moderni, offrendo funzionalità e stile. In sintesi, è una soluzione innovativa per sfruttare al massimo gli ambienti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È detta Gran CarroCosi è anche detta l anguriaUna sedia per il pisolinoInfiorescenza detta gattinoIn tedesco è detta Sterzing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "La sedia detta anche a sbalzo o a pensilina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

T A N E R S T E A A P S I O E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GESTIONE SEPARATA" GESTIONE SEPARATA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.