La definizione e la soluzione di: Una sedia per il pisolino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLTRONA

Significato/Curiosita : Una sedia per il pisolino

Lavorare, la zia delaila si mette a schiacciare un pisolino. tuttavia, il suo eccessivo russare fa tremare il tavolo facendo sì che figaro si avvicina a cleo... Lavorare, la zia delaila si mette a schiacciare un. tuttavia,suo eccessivo russare fa tremaretavolo facendo sì che figaro si avvicina a cleo... Una poltrona per due (Trading Places) è un film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una sedia per il pisolino : sedia; pisolino; Nel tennis esistono di sedia e di linea; sedia che si apre; Una sedia che si apre; Ammonizione ufficiale del giudice di sedia a un tennista; L ammonizione ufficiale da parte del giudice di sedia a un tennista; Sonnellino pisolino ; Il pisolino degli Inglesi; pisolino pomeridiano;

Cerca altre Definizioni