MAGICA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Magica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Magica? La parola magica si riferisce a qualcosa che possiede poteri sovrannaturali o straordinari, spesso associati a incantesimi e magie. In ambito fantasy, indica anche l'oggetto, come una bacchetta, usato per scatenare incantesimi e manipolare la realtà. È un termine che evoca mistero, meraviglia e il fascino di mondi fantastici, rendendo ogni azione più affascinante e sorprendente.

M Milano

A Ancona

G Genova

I Imola

C Como

A Ancona

