È usato per scambiare dati a breve distanza ing nei cruciverba: la soluzione è Bluetooth

Home / Soluzioni Cruciverba / È usato per scambiare dati a breve distanza ing

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È usato per scambiare dati a breve distanza ing' è 'Bluetooth'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BLUETOOTH

Curiosità e Significato di "Bluetooth"

Vuoi sapere di più su Bluetooth? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Bluetooth.

Perché la soluzione è Bluetooth? Il Bluetooth è una tecnologia wireless che permette di connettere dispositivi come smartphone, cuffie e computer a breve distanza, senza fili. Utilizzata per scambiare dati, musica o file in modo rapido e sicuro, è ormai presente in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. Grazie al Bluetooth, possiamo comunicare facilmente tra dispositivi vicini, semplificando le nostre attività quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un sistema di trasmissione dati wireless ingConflitto di breve durataDirettore in breveIl Luciano rocker emiliano in breve

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bluetooth

Non riesci a risolvere la definizione "È usato per scambiare dati a breve distanza ing"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

L Livorno

U Udine

E Empoli

T Torino

O Otranto

O Otranto

T Torino

H Hotel

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I N E G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IGIENE" IGIENE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.