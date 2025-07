Juliette : tenne un salotto durante la Restaurazione nei cruciverba: la soluzione è Récamier

RÉCAMIER

Curiosità e Significato di Récamier

La soluzione Récamier di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Récamier per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Récamier? Récamier era una nobildonna e scrittrice francese, nota per aver organizzato un salotto raffinato durante la Restaurazione, un periodo di restaurazione monarchica in Francia. Il suo salotto divenne punto di incontro per intellettuali e artisti, influenzando la cultura dell’epoca. Oggi, il termine richiama l’immagine di un ambiente elegante e colto, simbolo di convivialità e dialogo tra menti brillanti.

Come si scrive la soluzione Récamier

Stai cercando la risposta alla definizione "Juliette : tenne un salotto durante la Restaurazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

É -

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

E Empoli

R Roma

