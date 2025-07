Insieme di elementi di cui si dispone nei cruciverba: la soluzione è Dotazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Insieme di elementi di cui si dispone

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Insieme di elementi di cui si dispone' è 'Dotazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOTAZIONE

Curiosità e Significato di Dotazione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Dotazione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dotazione? La dotazione indica l'insieme di elementi, strumenti o risorse a disposizione di una persona, un'organizzazione o un luogo. Può riferirsi a oggetti materiali come attrezzature o arredi, oppure a risorse immateriali come competenze o fondi. In sostanza, rappresenta tutto ciò che è disponibile per svolgere un’attività o raggiungere un obiettivo, rendendo il termine molto versatile e utile in diversi contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L insieme delle cerimonie in cui si onora DioL insieme dei meccanismi con cui si manovra un velivoloUno fra i quattro elementi da cui si considerava costituita la materiaIn medicina l insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altroInsieme di eventi da cui si rilevano norme

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dotazione

Se "Insieme di elementi di cui si dispone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L A B B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BABEL" BABEL

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.