Uno fra i quattro elementi da cui si considerava costituita la materia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno fra i quattro elementi da cui si considerava costituita la materia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FUOCO

Significato/Curiosita : Uno fra i quattro elementi da cui si considerava costituita la materia

come fuoco, acqua e terra, l'aria è inoltre uno dei quattro elementi in cui è suddiviso lo zodiaco; i segni d'aria, in particolare, comprendono gemelli... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fuoco (disambigua). il fuoco è l'effetto di una combustione in cui si ha la manifestazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

