Il grafico dell elettrocardiogramma nei cruciverba: la soluzione è Tracciato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il grafico dell elettrocardiogramma' è 'Tracciato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRACCIATO

Curiosità e Significato di Tracciato

Vuoi sapere di più su Tracciato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Tracciato.

Perché la soluzione è Tracciato? Tracciato è il termine che indica il disegno o la rappresentazione grafica di un elettrocardiogramma, ovvero le onde che mostrano l’attività elettrica del cuore. È come un grafico che permette ai medici di analizzare il ritmo e la salute cardiaca. In parole semplici, è il disegno che ci permette di vedere come batte il nostro cuore, aiutando a diagnosticare eventuali problemi.

Come si scrive la soluzione Tracciato

Stai cercando la risposta alla definizione "Il grafico dell elettrocardiogramma"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

