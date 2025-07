È grezzo in zanne nei cruciverba: la soluzione è Avorio

AVORIO

Curiosità e Significato... La soluzione Avorio di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Avorio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Avorio? L’avorio è una sostanza dura e pregiata, estratta dalle zanne di elefanti e altri animali. Con il suo aspetto grezzo e naturale, rappresenta un materiale prezioso usato storicamente per sculture, gioielli e decorazioni. La sua bellezza nasce proprio dalla natura selvaggia e genuina delle zanne, che, una volta lavorate, diventano simbolo di eleganza e raffinatezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Costituisce le zanne degli elefantiUna foca con le zanneMateriale di cui sono fatte le zanne d elefanteIl pinnipide con le zanneIl tessuto allo stato grezzo

Se ti sei imbattuto nella definizione "È grezzo in zanne", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

