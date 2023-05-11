Una foca con le zanne

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una foca con le zanne' è 'Tricheco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T R I C H E C O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una foca con le zanne

Una foca con le zanne Risposta: TRICHECO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T C E O

Inizia con: T

T Finisce con: O

Perchè la soluzione è Tricheco? Tra le creature marine, c'è una foca con le zanne chiamata triccheco. La sua presenza affascina chi la osserva, grazie al muso robusto e alle zanne prominenti. Si muove agile tra le onde, catturando l'attenzione di chi ama il mare e i suoi misteri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una foca con le zanne: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Una foca con le zanne", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Tricheco. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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