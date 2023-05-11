Una foca con le zanne

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una foca con le zanne' è 'Tricheco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRICHECO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una foca con le zanne
  • Risposta: TRICHECO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TCEO
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Tricheco? Tra le creature marine, c'è una foca con le zanne chiamata triccheco. La sua presenza affascina chi la osserva, grazie al muso robusto e alle zanne prominenti. Si muove agile tra le onde, catturando l'attenzione di chi ama il mare e i suoi misteri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una foca con le zanne: risposta da 8 lettere

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