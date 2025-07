La godono i detenuti che possono uscire nei cruciverba: la soluzione è Semilibertà

La godono i detenuti che possono uscire

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La godono i detenuti che possono uscire' è 'Semilibertà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMILIBERTÀ

Curiosità e Significato di Semilibertà

Vuoi sapere di più su Semilibertà? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Semilibertà.

Perché la soluzione è Semilibertà? La semilibertà è una misura che permette a un detenuto di scontare parte della pena fuori dal carcere, tornando in cella nelle ore notturne o in determinati momenti. È pensata per favorire il reinserimento sociale e il lavoro, offrendo una via intermedia tra la detenzione totale e la libertà completa. È un’opportunità di riscatto e riabilitazione per chi ha dimostrato comportamenti corretti.

Come si scrive la soluzione Semilibertà

Se ti sei imbattuto nella definizione "La godono i detenuti che possono uscire", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

T Torino

À -

