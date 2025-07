Giacca sportiva in tela con tasche e cintura nei cruciverba: la soluzione è Sahariana

Home / Soluzioni Cruciverba / Giacca sportiva in tela con tasche e cintura

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giacca sportiva in tela con tasche e cintura' è 'Sahariana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAHARIANA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Sahariana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sahariana? Una sahariana è una giacca sportiva in tessuto leggero, tipicamente cotone o tela, caratterizzata da tasche pratiche e cintura che la rendono versatile e comoda. Perfetta per uno stile casual e funzionale, richiama l’atmosfera delle zone desertiche, ma si adatta anche alle giornate di relax in città. È un capo intramontabile, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

Hai davanti la definizione "Giacca sportiva in tela con tasche e cintura" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

H Hotel

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

