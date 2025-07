Il filosofo che destò stupore in don Abbondio nei cruciverba: la soluzione è Carneade

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il filosofo che destò stupore in don Abbondio' è 'Carneade'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARNEADE

Perché la soluzione è Carneade? Carneade è il nome di un filosofo e storico greco del XVIII secolo, noto per il suo sapere e la sua sagacia. La sua figura è diventata simbolo di chi, pur non avendo tutte le risposte, sa stimolare il pensiero e suscitare meraviglia. In letteratura, il suo nome rappresenta l’importanza di mantenere curiosità e apertura mentale, anche quando si affrontano temi complessi.

Hai davanti la definizione "Il filosofo che destò stupore in don Abbondio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

