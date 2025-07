La città con i noti Sassi nei cruciverba: la soluzione è Matera

MATERA

Curiosità e Significato di Matera

Hai risolto il cruciverba con Matera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Matera.

Perché la soluzione è Matera? Matera è una città affascinante in Basilicata, famosa per i suoi antichi quartieri scavati nella roccia, chiamati appunto Sassi. Questi insediamenti storici testimoniano un modo di vivere unico, tra grotte e chiese rupestri. Riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, Matera incanta con il suo fascino senza tempo, simbolo di storia e resilienza. Un vero tesoro da scoprire in Italia.

Come si scrive la soluzione Matera

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città con i noti Sassi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

