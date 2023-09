La città dei famosi Sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città dei famosi Sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MATERA

Significato/Curiosità : La città dei famosi Sassi

Matera, conosciuta come "la città dei famosi Sassi", è una gemma storica situata nella regione italiana della Basilicata. Ciò che distingue Matera è il suo paesaggio urbano unico al mondo, costituito da antiche abitazioni scavate nella roccia calcarea, noto come "Sassi di Matera". Queste case troglodite, alcune delle quali risalgono a migliaia di anni fa, si trovano in strette vie tortuose, creando un panorama affascinante e pittoresco. Matera è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO ed è stata spesso utilizzata come set cinematografico per film storici. Oggi, la città è una destinazione turistica rinomata, con ristoranti, boutique e hotel incastonati nelle sue antiche strutture. Matera offre anche una straordinaria esperienza culturale, con musei e chiese ricche di storia. Questa città affascinante e senza tempo è un vero e proprio viaggio nel passato, catturando la bellezza e la suggestione della vita antica e confermando la sua posizione come una delle destinazioni più affascinanti d'Italia.

