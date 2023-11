La definizione e la soluzione di: La città con i caratteristici Sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La citta con i caratteristici sassi

Separa i due sassi), costituiscono il centro storico della città di matera. nel 1993 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità unesco. i sassi sono... Matera (AFI: [ma'tra], ; Matàrë in dialetto materano, pron. [ma'ta:r]) è un comune italiano di 59 624 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

