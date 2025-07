Cespuglio fiorito simile al rododendro nei cruciverba: la soluzione è Azalea

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cespuglio fiorito simile al rododendro' è 'Azalea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZALEA

Perché la soluzione è Azalea? L'azalea è un cespuglio fiorito molto apprezzato per i suoi fiori colorati e vistosi, simili a quelli del rododendro. Appartenente alla famiglia delle Ericacee, cresce facilmente in giardini e balconi, regalando un tocco di eleganza primaverile. Spesso usata come pianta ornamentale, l'azalea rappresenta simbolo di bellezza e rinascita, arricchendo ogni spazio verde con le sue sfumature vivaci.

