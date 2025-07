Capitale del Principato del Liechtenstein nei cruciverba: la soluzione è Vaduz

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Capitale del Principato del Liechtenstein' è 'Vaduz'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VADUZ

Vaduz.

Perché la soluzione è Vaduz? Vaduz è la città principale e capitale del Principato del Liechtenstein, un piccolo stato alpino tra Svizzera e Austria. Conosciuta per il suo castello che sovrasta il fiume Rin, Vaduz è il centro amministrativo e culturale del paese. Questa affascinante località combina storia, arte e paesaggi mozzafiato, rappresentando il cuore pulsante di questa nazione indipendente e ricca di tradizioni.

Capitale del LiechtensteinHa per capitale BamakoLa capitale di ZelenskyLa capitale della SpagnaLa capitale del Paraguay

Hai davanti la definizione "Capitale del Principato del Liechtenstein"

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

U Udine

Z Zara

MISSIONE

