Capitale del Liechtenstein - Cruciverba

Tedesca: ['lçtntan]), ufficialmente principato(in tedesco fürstentum; in tedesco alemanno förschtatum liachtaschta),...

Vaduz ( AFI : [fa'dts] oppure [va'duts], pronuncia italiana moderna: /va'du/; in alemanno Vadoz) è la capitale del principato del Liechtenstein e la sede del Landtag. La città, ubicata lungo il fiume Reno, ha 5.668 abitanti. Sebbene sia la città del principato più conosciuta a livello internazionale, essa non è la più popolosa, primato nel quale è superata dalla vicina Schaan che è popolata da alcune centinaia di abitanti in più.