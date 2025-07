Azzurri come il cielo nei cruciverba: la soluzione è Ceruli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Azzurri come il cielo' è 'Ceruli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERULI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ceruli, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ceruli? Ceruli deriva dall'aggettivo latino caeruleus, che significa azzurro intenso o celeste. Si riferisce al colore del cielo sereno e limpido, evocando sensazioni di calma e vastità. È un termine poco comune ma elegante, che richiama l'immensità e la bellezza del firmamento, perfetto per descrivere un colore che ricorda il cielo sereno e senza nuvole.

Se "Azzurri come il cielo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

R Roma

U Udine

L Livorno

I Imola

