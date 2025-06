Una pietra caduta dal cielo nei cruciverba: la soluzione è Meteorite

METEORITE

Curiosità e Significato di "Meteorite"

Vuoi sapere di più su Meteorite? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Meteorite.

Perché la soluzione è Meteorite? Una meteorite è un frammento di roccia o metallo che proviene dallo spazio e riesce a sopravvivere all'attraversamento dell'atmosfera terrestre, per poi colpire il suolo. Questi oggetti celesti offrono preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e possono variare enormemente in dimensioni, da piccole particelle a enormi massi. Osservare una meteorite può evocare un senso di meraviglia, ricordandoci quanto sia vasto e misterioso l'universo che ci cir

Pietra cosmicaUn frammento proveniente dagli spaziPietra caduta dal cieloUna colonnina di pietraPietra preziosa gialla

Come si scrive la soluzione Meteorite

Non riesci a risolvere la definizione "Una pietra caduta dal cielo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

T Torino

E Empoli

O Otranto

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

