La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Arte con trama e ordito' è 'Tessitura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESSITURA

Curiosità e Significato... La parola Tessitura è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tessitura.

Perché la soluzione è Tessitura? La tessitura è l'arte di intrecciare fili ordito e trama per creare tessuti, come stoffe e arazzi. È una tecnica antica che richiede precisione e creatività, dando vita a materiali utili in moda, arredamento e design. Con la tessitura, si trasformano fili in opere di grande bellezza e funzionalità, unendo tradizione e innovazione in ogni lavorazione.

Se "Arte con trama e ordito" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

