Sfilare l ordito o la trama da un tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfilare l ordito o la trama da un tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCUCIRE

Significato/Curiosita : Sfilare l ordito o la trama da un tessuto

Tecnica a giorno bisogna sfilare dalla stoffa due o più fili contigui in modo da ottenere una riga di solo ordito o di sola trama, la quale viene poi rifinita... Provoca non pochi grattacapi ai fratelli cesaroni, riuscendo addirittura a scucire con l'inganno del denaro all'avarissimo cesare. anche lorenzo mette in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sfilare l ordito o la trama da un tessuto : sfilare; ordito; trama; tessuto; Fa sfilare in passerella le sue creazioni; Rimanere sbalordito ; Stordito con un colpo in testa; Un piano ordito nell ombra; Formano l ordito ; Arte con trama e ordito ; Il cugino di Renzo trama glino; S incrocia con la trama ; trama re; Ha una trama divertente; Chi trama nell ombra vi agisce dietro; Un tessuto per poltrone; tessuto per sacchi; tessuto impiegato per foderare; Finissimo tessuto di lino; Così è detto un lembo di tessuto fluttuante;

Cerca altre Definizioni