La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tessuto rasato senza trama e ordito' è 'Jersey'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JERSEY

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Jersey? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Jersey.

Perché la soluzione è Jersey? Il jersey è un tessuto morbido e elastico, privo di trama e ordito visibili, ottenuto grazie a un particolare metodo di tessitura a maglia. Perfetto per capi comodi e aderenti, come t-shirt e maglie, si distingue per la sua flessibilità e comfort. È un materiale versatile che unisce praticità e stile, diventando una scelta ideale per l’abbigliamento casual e sportivo.

Hai trovato la definizione "Tessuto rasato senza trama e ordito" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

J Jolly

E Empoli

R Roma

S Savona

E Empoli

Y Yacht

