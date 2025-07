Arrivare dopo l orario nei cruciverba: la soluzione è Ritardare

RITARDARE

Curiosità e Significato di Ritardare

Approfondisci la parola di 9 lettere Ritardare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ritardare? RITARDARE significa arrivare o fare qualcosa in ritardo rispetto all'orario previsto. È il termine usato quando si supera il tempo stabilito, sia per un appuntamento, un treno o un lavoro. Essere in ritardo può causare disagi o inconvenienti, quindi è importante gestire bene il proprio tempo. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio situazioni di puntualità e organizzazione quotidiana.

Come si scrive la soluzione Ritardare

Hai davanti la definizione "Arrivare dopo l orario" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

