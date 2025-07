Usa vanga e zappa nei cruciverba: la soluzione è Colono

Home / Soluzioni Cruciverba / Usa vanga e zappa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Usa vanga e zappa' è 'Colono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLONO

Curiosità e Significato di Colono

La parola Colono è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Colono.

Perché la soluzione è Colono? Colono indica colui che lavora la terra, spesso come proprietario o affittuario di un fondo agricolo. È un termine che richiama chi si dedica con impegno alla coltivazione, usando strumenti come vanga e zappa. Questa figura è fondamentale nell’economia rurale, rappresentando chi si prende cura del territorio per produrre cibo e mantenere vive le tradizioni agricole. In sintesi, il colono è l’anima della fatica nei campi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Usa un bastone biancoCape in Florida: base di lanci militari USALo usa il floricoltoreCascate a cavallo tra USA e CanadaSi usa per effettuare ricerche marine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Colono

Hai trovato la definizione "Usa vanga e zappa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A J M E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "JAMES" JAMES

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.