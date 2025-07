Una pistola made in Italy nei cruciverba: la soluzione è Beretta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una pistola made in Italy' è 'Beretta'.

BERETTA

Curiosità e Significato di Beretta

Perché la soluzione è Beretta? Beretta è un'iconica azienda italiana famosa per la produzione di armi da fuoco di alta qualità, in particolare pistole e fucili. Fondata nel 1526, rappresenta l'eccellenza artigianale e l'innovazione nel settore. La sua pistola, simbolo di affidabilità e stile, è conosciuta in tutto il mondo. Quando si parla di una pistola made in Italy, spesso si pensa proprio a questa storica e rinomata marca.

Come si scrive la soluzione Beretta

Hai davanti la definizione "Una pistola made in Italy" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

