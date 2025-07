Tipo di angoli nei cruciverba: la soluzione è Ottusi

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo di angoli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tipo di angoli' è 'Ottusi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTTUSI

Curiosità e Significato di Ottusi

Approfondisci la parola di 6 lettere Ottusi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ottusi? Gli angoli ottusi sono quelli che superano i 90 gradi, ma non arrivano a 180. Sono tipici di forme con angoli più aperti e meno acuti. Il termine si usa anche in senso figurato per descrivere atteggiamenti o situazioni poco dirette o un po' chiuse. In sintesi, gli angoli ottusi sono quelli “sporgenti” e meno acuti, caratteristica che dà loro il nome.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tipo di angoli la cuí somma dà 90Un tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei BantuUn tipo di simmetria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ottusi

Hai davanti la definizione "Tipo di angoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

T Torino

T Torino

U Udine

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C I D I R A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRADICIO" FRADICIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.