La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sistema francese di televisione a colori' è 'Secam'.

SECAM

Secam

Perché la soluzione è Secam? Il sistema francese di televisione a colori, chiamato SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire), è un metodo di trasmissione video sviluppato negli anni '60. Utilizza una tecnologia diversa rispetto al PAL e NTSC, garantendo una qualità stabile e una buona resa dei colori. È stato adottato principalmente in Francia e in alcuni paesi europei, contribuendo alla diffusione della televisione a colori in modo efficace e affidabile.

Hai trovato la definizione "Sistema francese di televisione a colori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta.

S Savona

E Empoli

C Como

A Ancona

M Milano

O E E I L Mostra soluzione



