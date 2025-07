La scaglia la fionda nei cruciverba: la soluzione è Pietra

PIETRA

Curiosità e Significato di Pietra

La soluzione Pietra di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pietra per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pietra? La parola pietra si riferisce a un solido naturale, spesso usato come materiale da costruzione o come arma nelle antiche battaglie. Nella frase La scaglia la fionda, indica il proiettile che viene lanciato con una fionda, sottolineando come la pietra possa essere un'arma semplice ma efficace. È un elemento che rappresenta forza e resistenza in molte culture e contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La scaglia dei rettiliCupido li scaglia puntando al cuoreAntica fiondaL atleta che allo stadio scaglia l attrezzo più lontanoSi lancia con la fionda

Come si scrive la soluzione Pietra

Stai cercando la risposta alla definizione "La scaglia la fionda"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L A G E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELEGIA" ELEGIA

