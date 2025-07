Antica fionda nei cruciverba: la soluzione è Frombola

FROMBOLA

Curiosità e Significato di Frombola

La soluzione Frombola di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Frombola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Frombola? Frombola è un termine dialettale italiano che indica una piccola fionda artigianale, spesso realizzata con materiali di recupero. Utilizzata tradizionalmente dai bambini per giocare o per catturare piccoli oggetti, rappresenta un passatempo semplice e antico. Questa parola ci ricorda come le tradizioni popolari e i giochi di una volta siano ancora vivi nella cultura italiana.

Come si scrive la soluzione Frombola

La definizione "Antica fionda" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

R Roma

O Otranto

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

A Ancona

