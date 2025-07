Il contenuto alimentare nello stomaco durante la digestione nei cruciverba: la soluzione è Chimo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il contenuto alimentare nello stomaco durante la digestione' è 'Chimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIMO

Curiosità e Significato di Chimo

La soluzione Chimo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Chimo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Chimo? Chimo è un termine che deriva da chimico e si riferisce al contenuto alimentare presente nello stomaco durante la digestione, cioè tutti i nutrienti e le sostanze chimiche coinvolte nel processo digestivo. È come il mix di cibo, succhi gastrici e enzimi che lavorano insieme per trasformare il pasto in energia utile per il nostro corpo. Conoscere il chimo aiuta a capire meglio come funziona la nostra digestione.

Come si scrive la soluzione Chimo

Non riesci a risolvere la definizione "Il contenuto alimentare nello stomaco durante la digestione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

H Hotel

I Imola

M Milano

O Otranto

