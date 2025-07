L ex cancelliere tedesco Scholz nei cruciverba: la soluzione è Olaf

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L ex cancelliere tedesco Scholz' è 'Olaf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLAF

Curiosità e Significato di Olaf

Vuoi sapere di più su Olaf? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Olaf.

Perché la soluzione è Olaf? OLAF è l'acronimo di Office for Anti-Fraud, l'ente europeo incaricato di combattere frodi e irregolarità finanziarie all’interno delle istituzioni dell’Unione Europea. La parola deriva dal suo nome in inglese e rappresenta un simbolo di lotta contro le pratiche illecite, garantendo trasparenza e corretta gestione dei fondi comunitari, un ruolo fondamentale per la credibilità delle istituzioni europee.

Come si scrive la soluzione Olaf

Hai davanti la definizione "L ex cancelliere tedesco Scholz" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

L Livorno

A Ancona

F Firenze

