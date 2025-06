Il cancelliere tedesco Scholz nei cruciverba: la soluzione è Olaf

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cancelliere tedesco Scholz

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il cancelliere tedesco Scholz' è 'Olaf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLAF

Curiosità e Significato di "Olaf"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Olaf, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Olaf? Il termine OLAF si riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, un'agenzia dell'Unione Europea incaricata di proteggere gli interessi finanziari europei. Fondata nel 1999, OLAF svolge indagini su frodi e corruzione che coinvolgono fondi europei, contribuendo a garantire che le risorse dell'Unione siano utilizzate in modo corretto e trasparente. In questo modo, l'agenzia non solo tutela il bilancio europeo, ma promuove anche

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu re di NorvegiaLo Scholz succeduto ad Angela MerkelIl Thorsen popolare chitarristaIl Konrad cancelliere tedesco dal 1949 al 1963Gerhard cancelliere tedesco dal 1998 al 2005Robusto cane da difesa tedesco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Olaf

Non riesci a risolvere la definizione "Il cancelliere tedesco Scholz"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

L Livorno

A Ancona

F Firenze

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O T A C L G N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATALOGNA" CATALOGNA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.