SCHEDA

Curiosità e Significato di Scheda

Approfondisci la parola di 6 lettere Scheda: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scheda? La parola scheda si riferisce al foglio che si utilizza durante le elezioni per esprimere il proprio voto in modo segreto e diretto. È il mezzo attraverso cui i cittadini partecipano alla democrazia, scegliendo i propri rappresentanti o approvando decisioni. Chi non esprime il voto, lasciando la scheda vuota, può essere considerato bianco, ma la scheda rimane comunque un elemento fondamentale del processo elettorale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se è bianca è senza votoEsprime il non voto di chi si reca alle urneLo ha colorito chi si esprime con vivacitàUn voto referendarioUn accessorio per chi va in auto in settimana bianca

Come si scrive la soluzione Scheda

Hai davanti la definizione "La bianca di chi non esprime il voto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P O A R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOPARE" DOPARE

