Se è bianca è senza voto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è bianca è senza voto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCHEDA

Significato/Curiosita : Se e bianca e senza voto

Diversi elettori o la busta bianca non è chiusa), la busta bianca e quanto in essa contenuto viene immediatamente annullato senza procedere al suo successivo... Riferimento. una scheda madre (plurale schede madri), mainboard ("scheda principale"), o meno conosciuta come planar board (scheda piana), abbreviata...